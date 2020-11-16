МОК возьмет на себя расходы на вакцинацию участников Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой в Токио, сообщает AP.

Ранее президент МОК Томас Бох заявил, что будет добиваться, чтобы все участники Олимпиады в Токио были привиты от коронавируса, если вакцина будет к тому времени в наличии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.