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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

МОК возьмет на себя расходы на вакцинацию участников Олимпиады в Токио

13:55
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Международный олимпийский комитет намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой в Токио, сообщает AP.

Ранее президент МОК Томас Бох заявил, что будет добиваться, чтобы все участники Олимпиады в Токио были привиты от коронавируса, если вакцина будет к тому времени в наличии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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