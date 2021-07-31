МОК: «ВАДА не видит серьезных нарушений участия сборной России в Олимпиаде в Токио»

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не видит серьезных нарушений участия сборной России в Олимпиаде в Токио.

«Мне известно, что Оливье Ниггли (гендиректор ВАДА) считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда. МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались», — цитирует Адамса ТАСС.

Напомним, из-за санкций ВАДА российские спортсмены выступают на Олимпиаде без флага и гимна страны. В официальных протоколах они называются — команда Олимпийского комитета России.