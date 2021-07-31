МОК считает невозможным наказание за каждый случай использования российской символики на Олимпиаде

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отметил, что организация не может запретить обычным людям носить одежду с использованием символики России.

«Мой комментарий ранее был не о делегации или команде ОКР, он об остальной публике. Мы ничего не можем сделать с тем, что они носят символику России, включая футболки.

Мы обсуждали использование российской символики, мы постоянно напоминаем людям о правилах. Не так уж и много мы можем сделать с каждым упоминанием(сборной России в эфире или прессе. Мы не можем запретить людям носить футболки, это не наша работа", — приводит ТАСС слова Адамса.

Напомним, из-за санкций ВАДА российские спортсмены выступают на Олимпиаде без флага и гимна страны. В официальных протоколах они называются — команда Олимпийского комитета России.