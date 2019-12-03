МОК разрешил Харенковой выступать за Грузию на Олимпиаде в Токио

Мария Харенкова, которая ранее представляла Россию в соревнованиях по спортивной гимнастике, сможет представлять Грузию на летней Олмпиаде-2020 в Токио (Япония). Ей было разрешено сменить спортивное гражданство, сообщили сегодня на пресс-конференции Международного олимпийского комитета (МОК).

— Национальные олимпийские комитеты и международная федерации достигли договоренности, что Мария Харенкова, выступавшая за Россию, сможет представить Грузию на Олимпиаде-2020, — сказал Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

21-летняя Мария Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2014) в упражнении на бревне, серебряным призером в многоборье (2015) и бронзовым призером в команде (2014).

«Тренер сборной сказала, что препятствий для перехода нет». История гимнастки, сменившей Россию на Грузию