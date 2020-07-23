МОК рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей. Цель решения — обеспечение безопасности в условиях коронавируса.

«Мы должны подготовить различные сценарии, — цитирует Баха NHK. -Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасности».

Ранее Олимпиада была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Она должна пройти с 23 июля по 8 августа.