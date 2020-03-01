МОК рассчитывает получить решение по делу о санкциях к российскому спорту до Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет рассчитывает, что решение Спортивного арбитражного суда по делу о санкциях ВАДА к российскому спорту будет принято до старта Олимпийских игр в Токио, сообщает ТАСС.

CAS начнет рассмотрение апелляции российской стороны не раньше апреля. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Несмотря на желание МОК, ВАДА и ряда других спортивных федераций провести публичные слушания, было принято решение сделать их закрытыми.