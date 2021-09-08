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МОК продолжает расследование по ситуации с Кристиной Тимановской

20:30
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Директор МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд сообщил, что организация продолжает расследование по делу белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

«Дисциплинарная комиссия продолжает расследование, мы проинформируем вас о том, когда оно завершится и будут оглашены выводы», — сказал Маклауд на заседании исполкома организации.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего ее решили вывезти из Токио.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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