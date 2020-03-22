МОК примет решение по проведению Олимпиады в Токио в течение четырех недель

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением по поводу возможного переноса летней Олимпиады-2020 в Токио, в котором отметил, что решение будет оглашено через четыре недели.

— Мы проведем консультации и примем окончательное решение в течении четырех недель, — приводит слова заявления Баха официальный сайт МОК. — Еще раз хочу подчеркнуть, что отмена Игр не решит всех проблем. Так что ее мы даже не рассматриваем.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет и власти Японии планируют провести соревнования в намеченные сроки, в то время как ряд спортивных организаций призвал к переносу Игр в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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