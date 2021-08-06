МОК получил кредитов на 800 миллионов долларов для организации Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что для организации Олимпийских игр в Токио МОК получил в банках кредиты на 800 миллионов долларов.

«Было бы проще вообще отменить Олимпиаду, тогда бы МОК мог рассчитывать на выплату страховки, — приводит слова Баха пресс-служба МОК. — Однако мы не пошли по этому пути, а, наоборот, вложили еще больше денег, чтобы спортсмены смогли выступить на Играх. Поэтому мы вложили еще 800 миллионов. Для этого мы взяли кредиты в банках.

В итоге, по моим ощущениям, Олимпиада превзошла мои собственные ожидания. Вы знаете, что я никогда не сомневался в готовности Японии. Всегда говорил, что Токио — самый готовый город для проведения Игр. Система противодействия коронавирусу оказалась очень эффективной, а спортсмены одухотворили Олимпиаду".

По информации Wall Street Journal, расходы на Олимпиаду в Токио в общей сложности составят более 25 миллиардов долларов. Из них на перенос Игр ушло порядка 2,8 миллиарда. Для сравнения, на Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, было потрачено менее 14 миллиардов.