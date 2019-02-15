МОК планирует допустить на Олимпиаду-2020 объединенные команды КНДР и Кореи в четырех видах спорта

МОК совместно со спортивными федерациями рассмотрит заявки НОК КНДР и НОК Кореи на участие объединенной команды этих стран в квалификационных турнирах Олимпиады-2020, сообщает пресс-служба МОК. Решение было принято на трехсторонней встрече этих организаций.

МОК рассматривает возможность участия команд по хоккею на траве (женщины), баскетболу (женщины), дзюдо (смешанные команды) и академической гребле (четверки и восьмерки). Кроме того, будут рассмотрены варианты участия объединенных команд и в других видах спорта.