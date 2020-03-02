МОК ответил на информацию о возможном проведении Олимпиады без зрителей

В МОК ответили на публикацию СМИ о возможном проведении Олимпиады в Токио без зрителей. В понедельник появилась информация, что Игры могут пройти в закрытом режиме из-за эпидемии коронавируса.

— Подготовка к Олимпийским играм продолжается по плану. Контрмеры против инфекционных болезней составляют важнейшую часть общего плана для организации безопасных и защищенных Игр, — цитирует ТАСС пресс-службу МОК. — Оргкомитет «Токио-2020» продолжит сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые внимательно следят за любыми случаями инфекционных заболеваний, и рассмотрит любые меры, которые могут потребоваться, со всеми заинтересованными организациями.

МОК находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и со своими медицинскими экспертами. У нас есть полная уверенность, что соответствующие органы, в частности, в Японии и Китае, примут необходимые меры по исправлению ситуации.