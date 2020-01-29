МОК: оргкомитет Олимпиады-2020 примет контрмеры против короновируса

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал ситуацию с мировым распространением коронавируса в преддверии Олимпиады 2020 года в Японии, заявив, что организационный комитет Игр предпримет все необходимые контрмеры.

— Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть планов организационного комитета «Токио-2020» по проведению безопасных и надежных Игр, — приводит «РИА Новости» сообщение МОК. — Оргкомитет продолжит сотрудничество со всеми соответствующими организациями, которые тщательно отслеживают любые случаи инфекционных заболеваний, и будет рассматривать любые контрмеры, которые могут потребоваться, в сотрудничестве со всеми соответствующими организациями. Кроме того, МОК поддерживает контакты с Всемирной организацией здравоохранения, а также с собственными медицинскими экспертами.

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались.