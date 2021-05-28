МОК обяжет участников Олимпиады в Токио взять на себя ответственность за возможные проблемы со здоровьем

Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от спортсменов согласиться взять ответственность за возможные проблемы со здоровьем во время Олимпиады в Токио на себя, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, организация обяжет атлетов подписать документ, в котором они соглашаются на участие в Олимпиаде «под собственную ответственность» и осознают, что могут столкнуться с риском для здоровья или смертью. Меры связаны с распространением коронавируса в стране.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.