МОК не стал комментировать видеоролик с участием Марии Захаровой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не стал комментировать видеоролик с участием официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Я не видел это видео и не могу это комментировать, посмотрю позже», — приводит «РИА Новости» ответ Адамса на вопрос немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

Ранее Захарова опубликовала у себя в Telegram-канале ролик, в начале которого она бьет по манекену с надписью «Press», после чего приходит на пресс-конференцию и желает удачи российским спортсменам на Играх в Японии, а также обращается к иностранным соперникам с фразой «We will ROC you», обыгрывая официальное название сборной России на Олимпиаде и название песни группы Queen «We will rock you».

2 августа Хайо Зеппельт раскритиковал ролик с участием Захаровой.