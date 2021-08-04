Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

МОК не стал комментировать видеоролик с участием Марии Захаровой

12:20
Мария Захарова. Фото Getty Images
Мария Захарова. Фото Getty Images
Теги:

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не стал комментировать видеоролик с участием официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Я не видел это видео и не могу это комментировать, посмотрю позже», — приводит «РИА Новости» ответ Адамса на вопрос немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

Ранее Захарова опубликовала у себя в Telegram-канале ролик, в начале которого она бьет по манекену с надписью «Press», после чего приходит на пресс-конференцию и желает удачи российским спортсменам на Играх в Японии, а также обращается к иностранным соперникам с фразой «We will ROC you», обыгрывая официальное название сборной России на Олимпиаде и название песни группы Queen «We will rock you».

2 августа Хайо Зеппельт раскритиковал ролик с участием Захаровой.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210804/zakharova-1744266679.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Российская каратистка не выступит в Токио из-за COVID-19. Одним рейсом с ней летела сборная по художественной гимнастике
Олимпиада, 4 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Олимпиада-2020: Россия упала на шестое место в медальном зачете, Китай и США — в лидерах
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд