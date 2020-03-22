МОК не рассматривает вариант отмены Олимпиады-2020

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что речь об отмене Олимпиады в Токио идти не может.

— В Японии наблюдаются заметные улучшения. И это укрепляет нашу веру в то, что при учете определенных мер безопасности организация Олимпиады не навредит здоровью кого-то из участников, — цитирует Баха официальный сайт МОК. — С другой стороны, в мире появляются новые очаги болезни. Поэтому мы должны рассмотреть разные варианты.

Пока можно сказать, что мы не можем вынести окончательное решение по Играм в Токио. Оно было бы преждевременным.

Однако отмена Олимпиады стала бы крушением надеж 11 тысяч спортсменов. А также их тренеров и болельщиков. Отмена никому не поможет и не решит проблем. Так что мы ее даже не рассматриваем.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет и власти Японии планируют провести соревнования в намеченные сроки, в то время как ряд спортивных организаций призвал к переносу Игр в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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