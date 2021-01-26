МОК не получал письма о переносе Олимпиады из Токио во Флориду

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не получал письмо от главы финансового управления американского штата Флорида Джимми Патрониса.

Последний ранее выступил с предложением провести летние Олимпийские игры 2021 года в США. Сообщалось, что Патронис направил соответствующее письмо главе МОК Томасу Баху.

В сообщении чиновник предложил рассмотреть возможность переноса Олимпийских игр 2021 года из Токио во Флориду. Патронис отметил, что Флорида обладает всем необходимым для проведения соревнований, а во время пандемии в штате были разрешены спортивные мероприятия.

«МОК не получил письмо, — приводит РИА новости сообщение МОК. — Олимпийские игры откроются 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры — 24 августа 2021 года в Токио. Все заявления мы уже сделали ранее».