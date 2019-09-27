МОК не обсуждал с ВАДА вопрос отстранения России от Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) не обсуждал со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) возможность отстранения сборной России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах.

ВАДА в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

— ОКР уже понес наказание за то, что случилось во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, — цитирует ТАСС Баха. — Теперь мы столкнулись с новой ситуацией, с новым инцидентом, который произошел после Игр в Сочи, необходим свежий взгляд на эту проблему. В 2018 году поменялись правила, теперь такие ситуации находятся в руках WADA, а затем Спортивного арбитражного суда (CAS).

ВАДА сейчас начало новый процесс, по итогам оно примет решение, которое МОК будет полностью уважать. Сейчас я не могу спекулировать относительно того, что решит ВАДА по итогам разбирательства. Мы на эту тему с ВАДА не общались.