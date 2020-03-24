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МОК: название перенесенной Олимпиады останется прежним — «Токио-2020»

16:05
Олимпиада-2020 перенесена. Фото МОК.
Олимпиада-2020 перенесена. Фото МОК.
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Несмотря на перенос летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония), она сохранит свое название. Об этом сообщается в заявлении МОК. Также сообщается, что аналогичное решение было принято и в отношении Паралимпийских игр.

— Достигнуто соглашение, что Игры сохранят название «Олимпийские игры-2020 в Токио» и «Паралимпийские игры-2020 в Токио», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник провели телефонную конференцию, на которой официально договорились о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса.

Бах и Абэ выразили общую обеспокоенность по поводу вируса, его влияния на жизни людей и значительного влияния на подготовку спортсменов к Играм во всем мире. В связи с этими обстоятельствами было принято решение перенести проведение Игр-2020, но не позднее лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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