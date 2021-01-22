МОК, МПК и оргкомитет Токио-2020 опровергли спекуляции об отмене Игр

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет Токио-2020 выступили с официальным заявлением по поводу слухов об отмене Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии.

Ранее в пятницу издание The Times сообщило, что Игры будут отменены из-за пандемии коронавируса.

«МОК, МПК и оргкомитет Токио-2020 полностью сконцентрированы на безопасном проведении Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Наша позиция не изменилась и вновь была подтверждена МОК, правительством Японии и оргкомитетом Игр. Нет сомнений, что Токио-2020 будет отличаться от прошлых Олимпиад, однако мы уверены, что надежные меры, которые мы применим летом, позволят Играм состояться и пройти в безопасности», — говорится в тексте заявления.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В настоящий момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Олимпиаде в Токио планируется разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта — это самые масштабные показатели в истории Олимпийских игр.