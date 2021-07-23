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МОК извинился перед Украиной за карту страны без Крыма

10:45
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отделение страны от Крыма границей на сайте Олимпиады в Токио.

«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», — написал Кулеба в Twitter.

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На сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На этой карте Украина и Крым были разделены границей.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11969531

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Сергей Разин все материалы автора

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