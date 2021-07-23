МОК извинился перед Украиной за карту страны без Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отделение страны от Крыма границей на сайте Олимпиады в Токио.

«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», — написал Кулеба в Twitter.

На сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На этой карте Украина и Крым были разделены границей.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.