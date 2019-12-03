МОК изменил порядок выхода команд на церемонии открытия Олимпиады-2020

МОК внес изменения в порядок выхода команд на церемонии открытия летней Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио (Япония). Об этом сегодня объявили на пресс-конференции.

Открывать парад традиционно будет сборная Греции. Сразу после нее на стадионе появится сборная команда беженцев. Последней выйдет команда Японии, хозяйка соревнований.

При этом сразу перед ней на арене появится сборная Франции, а перед французами — сборная США. Такое изменение было внесено, так как столица Франции Париж примет летнюю Олимпиаду в 2024 году, а Лос-Анджелес — в 2028 году.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.