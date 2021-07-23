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МОК исправил карту, на которой Крым был отделен от Украины границей

10:36

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МОК исправил карту, размещенную на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, на которой Крым был отделен от Украины границей.

«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», — цитирует ТАСС Кулебу.

На сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На ней Украина и Крым были разделены границей. В МИД Украины заявили, что посольству этой страны поручено разобраться с ситуацией.

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