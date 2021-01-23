МОК хочет вакцинировать всех спортсменов-участников Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК), а также Всемирная организациия здравоохранения (ВОЗ) рассматривают возможность вакцинации от коронавируса всех спортсменов, которые должны принять участие в Олимпиаде в Токио, информирует Telegraph.

МОК намерен ускорить процесс вакцинации спортсменов в странах, где еще вакцинация населения не началась. Это касается развивающихся стран, куда и хотят поставить вакцину в первую очередь.

Однако приоритетный доступ к вакцине спортсменов, а не основных и уязвимых групп населения вызывает серьезные вопросы у ВОЗ.

По словам директора Британской олимпийской ассоциации Энди Энсона, МОК серьезно озадачен проблемой вакцинации спортсменов из малых стран.

«Думаю, они будут продолжать работать над этим, чтобы сделать вакцину максимально доступной для людей, приезжающих в Японию, — отметил Энсон. — Это важно».

Напомним, Игры, которые были перенесены из-за коронавируса на этот год, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее МОК, оргкомитет Игр, а также правительство Японии выразили уверенность в том, что соревнования будут проведены в 2021-м в намеченные сроки, несмотря на пандемию.

Однако согласно телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.