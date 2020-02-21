МОК доверяет Японии при подготовке к Играм-2020 на фоне эпидемии коронавируса

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что МОК полностью доверяет стране при подготовке к Олимпиаде-2020 на фоне эпидемии коронавируса. Вспышка эпидемии зафиксирована в конце 2019 года. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии на данный момент составляет 728. Большинство из них — 634 — это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

— МОК выразил доверие к Японии и счел надлежащими наши действия, — цитирует ТАСС Сугу. — Мы будем продолжать подготовку к Играм, чтобы их проведение было безопасным для гостей и спортсменов. Мы находимся в тесном сотрудничестве с организационным комитетом Олимпиады и администрацией Токио.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.