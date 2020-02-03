Минспорта сообщило World Athletics о приостановке аккредитации ВФЛА

Министерство спорта России официально сообщило международной федерации легкой атлетики (World Athletics) о решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года.

Также Министерство заявило о шагах, которые могут разрешить нынешнюю ситуацию. Представителей World Athletics приглашают войти в состав рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

«Министерство спорта Российской Федерации официально проинформировало World Athletics о своем решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года, — говорится в официальном сообщении. — В сообщении Министерства говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА.

В их числе — приглашение представителей Международной федерации присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Министерство спорта подтверждает свою готовность к диалогу с World Athletics и выражает надежду на результативное сотрудничество всех заинтересованных сторон в целях защиты чистоты спорта и восстановления права российских спортсменов на участие в международных соревнованиях".