Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Минспорта сообщило World Athletics о приостановке аккредитации ВФЛА

13:01
Сергей Шубенков. Фото AFP
Сергей Шубенков. Фото AFP

Министерство спорта России официально сообщило международной федерации легкой атлетики (World Athletics) о решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года.

Также Министерство заявило о шагах, которые могут разрешить нынешнюю ситуацию. Представителей World Athletics приглашают войти в состав рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

«Министерство спорта Российской Федерации официально проинформировало World Athletics о своем решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года, — говорится в официальном сообщении. — В сообщении Министерства говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА.

В их числе — приглашение представителей Международной федерации присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Министерство спорта подтверждает свою готовность к диалогу с World Athletics и выражает надежду на результативное сотрудничество всех заинтересованных сторон в целях защиты чистоты спорта и восстановления права российских спортсменов на участие в международных соревнованиях".

Дополнительная информация

https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/34550/

Опрос

проголосовало: 39686
Все опросы
ВАДА забанило Россию на 4 года. Вы верите, что это конец истории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир