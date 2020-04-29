Минспорта РФ провело совещание со спортивными федерациями и ОКР

Министр спорта РФ Олег Матыцин провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций. Об этом сообщает сайт Минспорта.

В мероприятии также приняли участие руководители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства и ассоциаций по олимпийским видам спорта.

В ходе совещания обсуждался поэтапный план по возобновлению централизованной подготовки сборных команд страны после снижения требований, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Олег Матыцин поблагодарил всех за активную работу в период пандемии: «Знаю, что ваша работа не останавливалась, вы работаете в постоянном контакте с тренерами и спортсменами в удаленном доступе. Мы понимаем и разделяем вашу озабоченность этим периодом работы в условиях коронавируса. Но спорт должен являться примером преодоления сложностей. Уверен, благодаря вам и вашим коллегам в регионах, тренерам и спортсменам, нам удастся преодолеть эту ситуацию. Я признателен ОКР и ФМБА, весь персонал которого работает на минимизацию рисков пандемии. Отдельно хочу поблагодарить врачей, которые трудятся в этой непростой ситуации».

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По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.