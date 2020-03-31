Минспорта РФ прокомментировало решение МОК перенести Олимпиаду на 2021 год

Минспорта РФ отметило, что с признательностью отнеслось к решению Японии и МОК провести Олимпийские Игры в период с 23 июля по 8 августа 2021 года из-за пандемии коронавируса.

— Министерство спорта Российской Федерации с уважением и признательностью относится к решению МОК и Правительства Японии об утверждении сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, — говорится в заявлении министерства на официальном сайте. — Это решение — демонстрация солидарности, единства и уверенности в будущем международного спортивного движения, что исключительно важно в это непростое время борьбы с коронавирусом во всём мире.

Россия была и остаётся надежным партнером МОК и международных спортивных федераций. Выражаем особую благодарность Правительству и народу Японии за возможность организации Игр в 2021 году. Минспорта РФ совместно с регионами, Олимпийским комитетом России и всероссийскими спортивными федерациями сделает всё возможное и необходимое для эффективной подготовки сборных команд России с учетом новых сроков проведения Олимпийских игр.

Желаем всем здоровья, терпения и веры в себя. Вместе мы победим!