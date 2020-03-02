Минспорт не намерен из-за коронавируса увеличивать медштаб сборной на Олимпийских играх

Министерство спорта РФ не намерено из-за коронавируса расширять медицинский штаб сборной на Олимпийские игры в Токио. По словам министра спорта Олега Матыцина, в этом нет необходимости.

— Прежде всего мы будем тщательно осуществлять контроль здоровья спортсменов, тренеров и персонала, — сказал Матыцин. — Это наша основная задача. Мы активно взаимодействуем с министерством здравоохранения, с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством России), чтобы к моменту проведения Олимпиады спортсмены находились в оптимальной форме. Механизм взаимодействия очень продуктивный, поэтому не думаю, что есть необходимость в увеличении количества штатного персонала.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио. К настоящему времени в Японии отмечено 976 случаев заражения новым коронавирусом, двенадцать человек скончались. (Петр Григоренко)