Министр спорта РФ: «Россия готова при необходимости принять квалификационные соревнования Олимпиады в Токио»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что в стране изначально рассматривалась возможность проводить соревнования без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Также, Матыцин заявил, что Россия готова оказать помощь и принять некоторые соревнования на своей территории, в том числе — квалификационные турниры на Олимпиаду в Токио.

— Наши спортсмены не приняли участие в 248 международных соревнованиях, — сказал в эфире «МИА Россия Сегодня» Матыцин. — Я признателен руководителям лиг и клубов за понимание. Мы планировали изначально проводить соревнования без зрителей. Но потом, поняв значительную опасность, несмотря на большие коммерческие риски, мы пошли на то, чтобы приостановить турниры. Мы активно работаем по корректировке календаря соревнований, чтобы минимизировать риски и дать возможность спортсменам наверстать упущенное. Во многом это зависит и от международных федераций, так что ждем их решений. Россия будет готова, если возникнет необходимость помочь международным федерациям по проведению перенесенных соревнований, проводить эти мероприятия здесь. Особенно речь идет о квалификационных соревнованиях Олимпиады 2021 года.