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Министр спорта РФ Матыцин заявил, что подготовка к Олимпиаде не пострадает от пандемии коронавируса

22:30
Олег Матыцин. Фото AFP
Олег Матыцин. Фото AFP
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что подготовка российских атлетов к летней Олимпиаде в Токио не пострадает от пандемии коронавируса.

— Абсолютно уверен, основываясь на мнениях наших ученых, что процесс подготовки не пострадает, так как Олимпийские игры перенесены на июль 2021 года, международные старты по другим видам состоятся не ранее осени, — цитирует Матыцина ТАСС со ссылкой на эфир программы «Время». -И я уверен, что совместно с руководством федераций и тренерами наши спортсмены будут достойно выступать на всех стартах.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года (23 июля — 8 августа).

По последним данным, в мире зафиксированы 2 538 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 176 024 человека, выздоровело — 686 226.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8299869

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