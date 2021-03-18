Министр спорта РФ Матицын: «Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпиаде»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернуть российским легкоатлетам возможность участвовать в международных соревнованиях.

«Сегодня Совет World Athletics вернул российским легкоатлетам право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это важный шаг на пути к полному возвращению членства Всероссийской Федерации легкой атлетики в World Athletics. Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и крупных международных стартах. Спортсмены, которые соответствуют критериям World Athletics, смогут снова участвовать в стартах после получения индивидуального допуска. Уверен, что ВФЛА продолжит следовать главному курсу — формированию в российской легкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу. Тогда мы все вместе сможем добиться нашей ключевой цели — чтобы Россия полноценно вернулась в мировую легкоатлетическую семью, а наши спортсмены смогли выступать на международных соревнованиях без ограничений», — сказал Олег Матыцин.

18 марта стало известно, что чистые от допинговых подозрений российские спортсмены смогут выступать на международных стартах в нейтральном статусе — без флага и гимна России.