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Министр спорта Матыцин: «Олимпийские игры в Токио – человеческий подвиг»

11:45
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об Олимпийских играх в Токио.

«Со штабом в Токио у нас организовано профессиональное сотрудничество. Впервые происходит такая логистика, совещания в онлайн режиме. Я уверен, что требования, которые были установлены международным олимпийским комитетом связанные с ковидом, не сказались на уровне подготовленности спортсменов. Все находятся в равных условиях. Сами олимпийские игры в Токио — человеческий подвиг.  Все жители Токио и Японии заслуживают глубокого уважения», — сказал Матыцин.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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