Министр спорта Австрии призвал отложить Олимпиаду-2020

Министр спорта Австрии Вернер Коглер призвал отложить проведение Олимпиады в Токио из-за эпидемии коронавируса, сообщает Reuters. Пока МОК не принимал решения о возможном переносе соревнований, которые должны пройти в июле-августе. Олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже заявили о бойкоте Игр, если их не перенесут до установления более благоприятной обстановки.

«Отмена соревнований и закрытие спортивных объектов во многих (но не всех) странах уже ставит под сомнение равные условия для участников Олимпиады, — приводит Reuters заявление Коглера. — В интересах здоровья участников, тренеров и зрителей я призываю к переносу Олимпиады-2020».