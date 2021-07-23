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Милонов — об Олимпиаде: «Американцы делают все, чтобы усложнить нам жизнь. Напихали своих извращенцев»

11:56

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр в Токио.

«Американцы делают все, чтобы усложнить нам жизнь. Они через марионеток в олимпийском комитете оказывают давление на спортсменов, заставляют отказываться от флага и названия страны. Это потрясающее давление, которое превосходит давление во времена Холодной войны. Они со своими трансгендерами уже ничего не могут противопоставить русским спортсменам. Нашим ребятам будет очень тяжело. Они понимают всю ответственность, которая лежит на них. С одной стороны, они должны доказать, что это русские спортсмены победили. А с другой, атмосфера давления, ужасная организация японской олимпиады. Все это будет на нас сказываться. Понятно, что будут издеваться всеми доступными способами», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Милонов призвал отказаться от нынешнего формата Олимпиады.

«Я думаю, это последняя Олимпиада. Это закат Олимпиады, больше их уже не будет. Американцы напихали своих извращенцев, это противоречит всем правилам. Представьте, как наши девчонки будут выступать с этими обезьянами. Это же нечестно. Американцы должны оставаться со своими гориллами. Мне кажется, скоро придет время, когда мир большинства должен отделиться от агрессивного меньшинства и возродить подлинную Олимпиаду. Без идиотских правил. Нужно просто отказаться от этого формата Олимпиады и сделать свою. Тогда на ту никто не поедет. Будут там трансгендеры. Ну и долго тогда это продлится?», — добавил Милонов.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесена на год из-за пандемии.

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