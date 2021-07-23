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Милонов о Крыме в составе Украины на карте Игр-2020: «Надо заканчивать пляски с бубнами вокруг этих стариков»

11:58
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о том, что сначала Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Для меня МОК- абсолютно неуважаемая, утратившая авторитет тусовочка. Мне абсолютно плевать на мнение этой организации. Чем быстрее мы откажемся от стокгольмского синдрома, тем лучше будет. Я бы вообще не поехал на эту Олимпиаду. Понятно, что спортсмены готовились. Но ради чего? Чтобы они без страны выступали. МОК — политическая организация. Надо заканчивать пляски с бубнами вокруг этих стариков. Нормальные люди должны уходить. Нам на этот совет нечестивых ходить не стоит», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Напомним, На сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На ней Украина и Крым были разделены границей. В МИД Украины заявили, что посольству этой страны поручено разобраться с ситуацией.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МОК исправил карту. В МОК также принесли извинения.

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Сергей Федоров все материалы автора

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