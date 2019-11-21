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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Михаил Акименко: «Спортсменов обнадежили, что на Олимпиаду в Токио поедем под российским флагом»

15:00
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Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Михаил Акименко рассказал об итогах расширенного совещания Комиссии спортсменов ОКР с представителями спортивных федераций по вопросам подготовки к Токио-2020.

— Много говорили о проблемах в спорте, — рассказал Акименко. — Глава ОКР Станислав Поздняков обнадежил, что на Олимпиаду в Токио мы поедем под российским флагом. И это обнадеживает. По большому счету, это для меня сейчас самое главное. (Мария Маркова)

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