МИД Великобритании обвинил Россию в попытках кибератаки на Олимпиаду в Токио

МИД Великобритании заявил, что Россия планировала кибератаку на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио, сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

По данным британцев, российская сторона планировала атаковать сервисы логистики, спонсоров и организаторов Игр до того, как было принято решение перенести Олимпиаду.

Отмечается, что действия могли быть связаны с расследованием допинговой системы в России. Из-за обвинений в многочисленных нарушениях антидопинговых правил Россия лишилась ряда спортсменов на Играх в Рио и Пхенчхане, при этом в Корею спортсмены поехали под нейтральным флагом и названием «Олимпийские атлеты из России».

По данным Великобритании, на Играх в Пхенчхане российская сторона пыталась обрушить веб-сайт, где можно было распечатать билеты на церемонию открытия, а также отключить Wi-Fi по стадиону.

Из-за пандемии коронавируса Игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год.