МИД Украины выясняет, почему на сайте Олимпиады Крым показан отдельно от нее

Официальный сайт Олимпийских игр в Токио на карте со странами разделил Крым и Украину границей, в связи в чем Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с этой ситуацией, информирует «РБК-Украина».

«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», — сказал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Сейчас на сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На этой карте Украина и Крым разделены границей.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.