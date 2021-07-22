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МИД Украины выясняет, почему на сайте Олимпиады Крым показан отдельно от нее

18:38
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Официальный сайт Олимпийских игр в Токио на карте со странами разделил Крым и Украину границей, в связи в чем Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с этой ситуацией, информирует «РБК-Украина».

«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», — сказал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Сейчас на сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На этой карте Украина и Крым разделены границей.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://news.rbc.ua/

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Иван Шитик все материалы автора

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