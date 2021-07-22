МИД Украины выясняет, почему на сайте Олимпиады Крым показан отдельно от нее
18:38
Официальный сайт Олимпийских игр в Токио на карте со странами разделил Крым и Украину границей, в связи в чем Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с этой ситуацией, информирует «РБК-Украина».
«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», — сказал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Сейчас на сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На этой карте Украина и Крым разделены границей.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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