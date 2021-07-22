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Мексика разгромила Францию на футбольном турнире Олимпиады в Токио

12:56
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Сборная Мексики по футболу в групповом турнире Олимпиады победила команду Франции со счетом 4:1.

Единственный гол у французов с пенальти забил Андре-Пьер Жиньяк. В составе Мексики отличились Алексис Вега, Себастьян Кордова, Уриель Антуна и Эдуардо Агирре.

В следующем матче Мексика, которая вышла в лидеры турнирной таблицы, сыграет с Японией, а Франция — с Южной Африкой.

Футбол

Олимпийские игры

Группа A

Мексика — Франция — 4:1 (0:0)

Голы: Вега, 47 (1:0). Кордова, 55 (2:0). Жиньяк, 69 — с пенальти (2:1). Антуна, 80 (3:1). Э.Агирре, 90 (4:1).

Мексика: Очоа, Монтес, Э.Агирре, Санчес, Васкес, Родригес, Ромо, Кордова (Эскувель, 72), Вега (Альварадо, 84), Мартин (Э.Агирре, 88), Лайнес (Антуна, 72).

Франция: Бернардони, Мишлен, Каси (Бард, 90), Саньян, Калюлю, Саванье, Тузар (Бека Бека, 60), Ле Фе, Жиньяк, Товен (Мбюкю, 79), Норден (Коло Муани, 60).

Предупреждения: Мишлен, 16. Вега, 20. Каси, 75.

Судья: Бит (Австралия).

22 июля. Тефу. Стадион «Токио Стэдиум».

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