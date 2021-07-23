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Медведева: «Ура! Наконец-то начались долгожданные Олимпийские игры»

16:08
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева в сторис в Instagram поздравила всех с открытием Олимпийских Игр в Токио.

«Друзья, ура! Наконец-то начались долгожданные летние Олимпийские игры, которые мы с вами ждали целых пять лет.

Сейчас очень непростое время, но давайте пожелаем нашей сборной, которая совсем скоро выйдет на Олимпийскую арену на открытие, здоровья, выдержки, терпения и, конечно же, новых рекордов. Болеем за наших в Токио!" — сказала Медведева, которая является послом олимпийской команды России на Играх.

Как выглядела команда России на параде спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады-2020.

В Токио сборная России выступает как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция

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