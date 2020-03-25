Медведева прокомментировала перенос Олимпиады-2020. Она должна была стать на ней послом российской команды

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, комментируя перенос Олимпиады-2020 в Токио, отметила, что главное для всех — оставаться в безопасности. В Токио 20-летняя фигуристка должна была стать послом российской олимпийской команды.

— Самое главное, что это мероприятие состоится и его не полностью отменили, — сказала Медведева в интервью японском телеканалу Asahi. — Самое главное — всем нам оставаться в безопасности. Все вместе мы справимся с такой трудной задачей, и через год все у нас будет хорошо и мы встретимся на Олимпиаде.

Медведева сейчас находится в Торонто, где тренируется под руководством Брайана Орсера. В настоящий момент ее тренировочный каток закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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