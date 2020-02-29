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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Мбаппе включен в предварительный состав сборной Франции на Олимпиаду

14:09
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе скорее всего выступит в составе сборной Франции на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. Как сообщает Le Parisien, 21-летний форвард, который изъявлял желание сыграть на Олимпиаде, включен в предварительный состав олимпийской сборной, руководимой Сильвеном Риполем.

В окончательный состав попадут 16 полевых игроков и три вратаря. На участие Мбаппе должны дать разрешение «ПСЖ» и Федерация футбола Франции.

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