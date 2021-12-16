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Матыцин: «То, что показали спортсмены на Олимпиаде в Токио, — большой подвиг»

10:54
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Министр спорт РФ Олег Матыцин на открытии фотовыставки Олимпиады-2020 отметил, что Игры были непростыми. Также он пожелал удачи российским спортсменам на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Прежде всего я хочу выразить благодарность организаторам выставки— государственной думе, ОКР, — отметил Матыцин. —  То, что мы все совершили, прежде всего спортсмены и тренеры в Токио, заслуживает самой высокой оценки и низкого поклона. Игры были очень непростыми. Подготовка и само участие были непростыми не трудно для российской команды. Но наша команда выступала в еще более сложном психологическом состоянии.

То, что показали спортсмены, — большой подвиг. Это результат огромного труда наших врачей, руководителей регионов, тех, кто работал на базе. Эта выставка еще раз подчеркивает, что мы великая спортивная держава с великим спортивным прошлым. У нас не менее великое будущее. Впереди у нас Пекин. Команда готовится. Та энергетика, которая была присуща нашему спортивному обществу, поможет показать результаты на предстоящих играх. Хочу еще раз всех поблагодарить, пожелать нашим спортсменам здоровья и дальнейших побед. Будем болеть за наших".

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Роман Шишов все материалы автора
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