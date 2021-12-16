Министр спорт РФ Олег Матыцин на открытии фотовыставки Олимпиады-2020 отметил, что Игры были непростыми. Также он пожелал удачи российским спортсменам на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Прежде всего я хочу выразить благодарность организаторам выставки— государственной думе, ОКР, — отметил Матыцин. — То, что мы все совершили, прежде всего спортсмены и тренеры в Токио, заслуживает самой высокой оценки и низкого поклона. Игры были очень непростыми. Подготовка и само участие были непростыми не трудно для российской команды. Но наша команда выступала в еще более сложном психологическом состоянии.

То, что показали спортсмены, — большой подвиг. Это результат огромного труда наших врачей, руководителей регионов, тех, кто работал на базе. Эта выставка еще раз подчеркивает, что мы великая спортивная держава с великим спортивным прошлым. У нас не менее великое будущее. Впереди у нас Пекин. Команда готовится. Та энергетика, которая была присуща нашему спортивному обществу, поможет показать результаты на предстоящих играх. Хочу еще раз всех поблагодарить, пожелать нашим спортсменам здоровья и дальнейших побед. Будем болеть за наших".