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Матыцин: «Россия — более чем конкурентоспособная спортивная держава»

11:55
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Спортсмены выступают очень достойно. Многие достижения, показанные в Токио, являются историческими.  В некоторых видах спорта мы десятилетия не видели таких достижений. Это значит, что система работает успешно. Конечно, есть недостатки. Будет проведен глубокий анализ каждой федерации для того, чтобы понять, что делать дальше. По рядам направлений есть отставания от ведущих сборных команд. Мы видим потенциал, который у нас есть. Сегодня важно понимать, что мы более чем конкурентоспособная спортивная держава», — сказал Матыцин.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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