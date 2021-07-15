Матыцин про ситуацию с регбистками: «Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что российские регбистки проходят тесты на коронавирус. По его словам, неожиданностей больше не должно быть.

Ранее стало известно, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В федерации сообщили, что спортсменки прошли первые тесты, которые были отрицательными.

«Очень жесткие регламенты, в настоящее время спортсменки тестируются. Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей», — цитирует ТАСС Матыцина.