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Матыцин про ситуацию с регбистками: «Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей»

08:59

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что российские регбистки проходят тесты на коронавирус. По его словам, неожиданностей больше не должно быть.

Ранее стало известно, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В федерации сообщили, что спортсменки прошли первые тесты, которые были отрицательными.

«Очень жесткие регламенты, в настоящее время спортсменки тестируются. Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей», — цитирует ТАСС Матыцина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11906615

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