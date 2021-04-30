Матыцин призвал болельщиков поддержать сборные России на Олимпиаде и Паралимпийский играх

Глава ведомства Олег Матыцин сказал, что спортсменам олимпийской и паралимпийской сборных России необходима будет поддержка болельщиков.

«Хочу пожелать всем успехов, здоровья и побед в этом олимпийском году, побед нашей сборной на Паралимпийских играх. Будем гордиться нашими ребятами. Сейчас им особо важна всенародная поддержка», — сказал Матыцин на итоговой коллегии Минспорта.

Летняя Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.