Матыцин надеется, что Андрусенко и Кудашев примут участие в Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что отстраненные за нарушение антидопинговых правил пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев примут участие в Олимпийских играх в Токио.

«Как бы ситуация ни складывалась, нужна юридически основанная позиция. Важный фактор — взаимодействие с Международной федерацией плавания, надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие [в Олимпийских играх]», — цитирует ТАСС Матыцина.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что это было сделано на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).