Матыцин и Поздняков будут руководить штабом по контролю за обеспечением подготовки сборных России

Министерство спорта РФ внесло изменения в принцип организации работы штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх и утвердило обновленный состав штаба.

Руководить работой будут совместно Министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Штаб входит в трехуровневую систему органов управления и контроля подготовки сборных команд России к Олимпийским играм. Основные функции штаба — контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций — участников подготовки спортивных сборных команд страны к Олимпийским играм.

Ближайшее заседание штаба состоится 30 июля, на нем будет утвержден регламент работы штаба, а также рассмотрены вопросы подготовки олимпийских сборных команд России с учетом текущей эпидемиологической обстановки. В частности, штаб обсудит планы подготовки к перенесенным на 2021 год Играм ХХХII Олимпиады в Токио и к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже.