Маркиньюс хочет еще раз сыграть на Олимпиаде
02:13
Защитник «ПСЖ» Маркиньюс хочет снова сыграть на Олимпийских играх этим летом, сообщает L'Equipe. 27-летний бразилец рассчитывает получить приглашение в национальную команду Бразилии на футбольный турнир.
Напомним, бразилец уже выигрывал золотую медаль Олимпиады в 2016 году.
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