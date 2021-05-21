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Маркиньюс хочет еще раз сыграть на Олимпиаде

02:13
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс хочет снова сыграть на Олимпийских играх этим летом, сообщает L'Equipe. 27-летний бразилец рассчитывает получить приглашение в национальную команду Бразилии на футбольный турнир.

Напомним, бразилец уже выигрывал золотую медаль Олимпиады в 2016 году.

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