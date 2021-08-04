Мария Захарова прокомментировала заявления западных СМИ в адрес российских спортсменов
10:30
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статьи западных СМИ о спортсменах из России, участвующих в Олимпиаде-2020.
«Мы все читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии. Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», — приводит слова Захаровой RT.
Ранее президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт написал открытое письмо, в котором призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде в Токио. По его словам, Россия занимается мошенничеством, а МОК не предпринимает никаких действий.
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